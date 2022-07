Grote zorgen in Duitse industrie over Russisch gas

De Duitse industrie is zeer bezorgd over de mogelijkheid dat Rusland de gastoevoer volledig gaat dichtdraaien. Volgens de Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) zou dat een zware recessie kunnen veroorzaken voor de grootste economie van Europa.

Maandag gaat de gaspijplijn Nord Stream 1, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, tijdelijk dicht vanwege jaarlijks onderhoud. Rusland had eerder al de gastoevoer via de pijplijn met 60 procent verminderd in verband met technische problemen. Critici verwerpen het Russische argument van technische problemen en menen dat Rusland druk probeert uit te oefenen op het Westen vanwege de steun aan Oekraïne.

Er wordt nu gevreesd dat Moskou na afloop van het onderhoud helemaal stopt met de gasleveringen aan Duitsland. Volgens DIHK-president Peter Adrian zou een volledige Russische leveringsstop kunnen leiden tot een economische krimp van 10 procent of meer in de winterperiode. Veel bedrijven zullen de activiteiten moeten stoppen als er geen gas meer is, aldus Adrian. Volgens hem zullen nieuwe terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) niet op tijd klaar zijn om het wegvallen van Russisch gas te compenseren.

‘We moeten helaas rekening houden met een scenario dat wanneer het onderhoud stopt op 21 juli er geen gas meer door Nord Stream 1 stroomt. Dat zou een ramp zijn’, aldus Adrian.