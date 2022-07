Sri Lankaanse betogers dringen presidentieel paleis binnen

Een van de grootste protesten dit jaar tegen de Sri Lankaanse regering is zaterdag uitgemond in de bestorming van het presidentieel paleis in Colombo. Betogers zijn de woning ook binnengedrongen. President Gotabaya Rajapaksa is volgens defensiebronnen in veiligheid gebracht.

De demonstranten geven de president de schuld van de economische crisis in Sri Lanka, de ergste sinds het land in 1948 onafhankelijk werd. Er is al maanden een tekort aan onder meer voedsel, medicijnen en brandstof. Eerdere protesten hebben geleid tot het vertrek van Rajapaksa’s familieleden uit de regering. De president weigert zelf af te treden.

Boze betogers wisten de woning binnen te dringen ondanks pogingen van de veiligheidsdiensten om hen tegen te houden. De barricades van de politie hielden ze niet tegen en er werden waterkanonnen en traangas tegen de menigte ingezet. Volgens een getuige is ook in de lucht geschoten. Bij de onrust van zaterdag zijn zeker 21 personen, onder wie twee agenten, gewond geraakt.

Rajapaksa zou vrijdag al naar een andere locatie zijn gebracht vanwege zorgen over zijn veiligheid. De regering had die dag een avondklok voor onbepaalde tijd ingesteld, maar beëindigde deze zaterdagochtend na bezwaren van onder meer advocaten en mensenrechtenorganisaties. De maatregel had mensen er niet van weerhouden de straat op te gaan.