Europese spoorbedrijven willen helpen met graanexport Oekraïne

Een groep Europese spoorbedrijven komt zaterdag samen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om te praten over hulp bij de export van graan uit Oekraïne. Door de blokkades van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee door de Russische invasie is die export ernstig verstoord. Heel veel graan is nu opgeslagen in silo’s in zeehavens.