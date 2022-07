Japanse media: verdachte van moord op Abe had eerst ander doelwit

Eerder werd al bekend dat verdachte Tetsuya Yamagami een wrok tegen Abe koesterde, omdat de politicus volgens hem verbonden zou zijn aan een religieuze groep. Het is niet duidelijk waarom de 41-jarige man uiteindelijk Abe als slachtoffer koos. Kyodo baseert zich op bronnen die zijn betrokken bij het onderzoek naar de moord.

Abe werd doodgeschoten toen hij vrijdag in de stad Nara kiezers toesprak namens de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP), in aanloop naar de Senaatsverkiezingen van zondag. Yamagami heeft bekend en volgens Kyodo ook toegegeven dat hij meerdere plekken had bezocht waar Abe verkiezingstoespraken hield.

Schok

De moordaanslag op Japans langszittende premier zorgde voor een wereldwijde schokgolf. Door de strenge wapenwetten in Japan is vuurwapengeweld zeldzaam en daarnaast is het ook ongebruikelijk dat politici het slachtoffer worden van geweld. Het is volgens premier Fumio Kishida belangrijk dat een democratische stembusgang juist nu doorgaat. De verkiezingscampagnes zijn zaterdag hervat.

Het lichaam van Abe is zaterdag vanuit Nara overgebracht naar zijn woning in Tokio. Japanse media melden dat maandagavond een wake wordt gehouden en de voormalige premier een dag later wordt begraven in het bijzijn van naaste familie en medewerkers. Het is niet bekend of er ook een publieke herdenkingsdienst komt. Japanners die hun steun willen betuigen bezoeken sinds vrijdagavond de plek waar Abe is neergeschoten om er te bidden en onder meer bloemen neer te leggen.