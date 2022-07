The Sopranos-acteur Tony Sirico (79) overleden

Tony Sirico is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden, melden diverse Amerikaanse media. De acteur was met name bekend van zijn rol als maffioso Paulie Walnuts in de serie The Sopranos.

De Amerikaan speelde in zijn carrière in diverse films en series het personage van een gangster. Zo was hij onder meer te zien in de film Goodfellas uit 1990. Ook leende hij zijn stem uit voor tekenfilmseries als Family Guy en Fairly Odd Parents.

Sirico speelde vaak een gangster, maar was in zijn echte leven ook een crimineel. Zo werd hij meerdere keren gearresteerd voor diverse vergrijpen en werd hij in 1971 veroordeeld voor illegaal wapenbezit waarvoor hij een celstraf kreeg. In 1989 sprak hij in de documentaire The Big Bang over zijn criminele verleden en wat voor invloed dat op hem had gehad.