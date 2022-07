Speciale strook voor trucks en bussen verdwijnt van knooppunt A16

De strook, in gebruik genomen in 1993, is een apart stuk weg voor uitsluitend vrachtwagens en bussen. Bij drukte hebben vrachtwagens en bussen dan minder last van filevorming. Afgelopen periode is gebleken dat er regelmatig (bijna-)ongevallen plaatsvinden ter hoogte van de splitsing van de doelgroepenstrook en de reguliere weg doordat vrachtwagens op het laatste moment van rijstrook wisselen. Die abrupte wisselingen leiden tot een groot risico voor de verkeersveiligheid, aldus Rijkswaterstaat. Het vrachtverkeer gaat gebruik maken van de rijstroken voor het overige verkeer.

Vanwege werkzaamheden is het knooppunt, waar de snelwegen A16 en A20 samenkomen, afgesloten vanaf zaterdagavond 22.00 uur tot maandag 11 juli om 05.00 uur. Het verkeer kan omrijden via A15 en de A4 en moet rekening houden met 10 tot 15 minuten extra reistijd.

Bij het knooppunt wordt momenteel gewerkt aan de verlenging van snelweg A16. Die wordt 10 kilometer doorgetrokken en komt uit op de A13 richting Den Haag. De doelgroepenstrook op het knooppunt in de andere richting blijft nog even, maar verdwijnt ook wanneer de verlenging van de A16 in 2025 voltooid moet zijn.