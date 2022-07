Politiechef: verkeerde inschatting agent die op tractor schoot

Hoofdcommissaris Gery Veldhuis van politie-eenheid Noord-Nederland denkt dat de agent die deze week in Heerenveen op een tractor schoot een verkeerde inschatting heeft gemaakt. De politiechef zegt in NRC dat de agent schoot omdat hij naar eigen zeggen dacht dat de 16-jarige tractorbestuurder op agenten wilde inrijden en hij ‘beducht was voor de veiligheid’ van zijn collega’s.

‘Ik denk dat het een verkeerde inschatting is geweest’, zegt Veldhuis daarover. Hij wijst in NRC erop dat de zaak tegen de 16-jarige Jouke, die in eerste instantie verdacht werd van poging tot doodslag, is geseponeerd. ‘Collega’s verdachten hem ervan dat hij zijn tractor als wapen wilde gebruiken. Maar dat blijkt dus onterecht.’ De hoofdcommissaris laat weten dat Jouke zijn trekker terugkrijgt en dat de schade aan het voertuig vergoed wordt.

Donderdag zei Veldhuis tegen het Dagblad van het Noorden nog niet toe te zijn aan een oordeel over het handelen van de politie. ‘Maar als het oordeel zou zijn dat het politieoptreden niet professioneel is, dan zullen wij dat aan Jouke en zijn ouders melden. Dan heb ik mij daar ook voor te verontschuldigen’, aldus de politiechef.

Naar het schieten van de agent, die ziek thuis zit, loopt nog een onderzoek van de Rijksrecherche. De familie van de jongen was van plan aangifte te doen tegen de agent, maar heeft inmiddels laten weten eerst in gesprek te gaan met de recherche.