Kleine uitslagen Wall Street na banenrapport, Twitter levert in

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder andere op een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat het aantal banen sterker toenam dan voorzien. Socialmediabedrijf Twitter was een opvallende zakker.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 31.338,15 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 3899,38 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 11.635,31 punten.

Twitter verloor ruim 5 procent van zijn beurswaarde. Volgens de Washington Post staat de overname van het bedrijf door Elon Musk op losse schroeven. De cijfers die Twitter heeft verstrekt over spamaccounts op de berichtendienst zouden volgens het team van Musk niet te controleren zijn. Ook is de multimiljardair naar verluidt gestopt met het voeren van gesprekken over de financiering van de deal waarmee ongeveer 44 miljard dollar (43 miljard euro) is gemoeid.

Tesla

Musk is onder andere baas bij autoconcern Tesla. Dat bedrijf won 2,5 procent aan beurswaarde. Tesla verkocht in juni een recordaantal auto’s in China. Verder gingen er verhalen rond dat de Duitse fabriek van Tesla de productie twee weken wil stilleggen. Deze periode wil het concern gebruiken om aanpassingen te doen waardoor de productie omhoog kan.

Levi Strauss dikte 1 procent aan. De verkoper van jeans en spijkerjassen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij prijsverhogingen. Ook keert het kledingmerk meer dividend uit.

GameStop

GameStop verloor krap 5 procent. Het bedrijf heeft zijn financiële topman Mike Recupero de laan uitgestuurd en kondigde een reorganisatie aan waarbij meer banen worden geschrapt. Donderdag won de verkoper van computerspelletjes 15 procent na de aankondiging van een aandelensplitsing.

Occidental Petroleum zakte 1,3 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beursmiljardair Warren Buffett, heeft zijn belang in de olieproducent verder uitgebreid. WD-40 kelderde 15 procent na tegenvallende resultaten van het bedrijf achter het gelijknamige smeermiddel en de waterafdrijvende spray.

De euro zakte en was 1,0178 dollar waard, tegen 1,0165 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 104,73 dollar. Brentolie steeg 2,3 procent in prijs tot 107,06 dollar per vat.