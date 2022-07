VS: nog geen besluit over terugdraaien importheffingen China

De Amerikaanse president Joe Biden weet nog niet of hij de door zijn voorganger Donald Trump ingestelde heffingen op Chinese import zal terugdraaien. Biden zei tegen verslaggevers in het Witte Huis dat hij nog geen beslissing heeft genomen. Daarbij zouden de maatregelen ook een voor een worden getoetst.

Binnen de regering-Biden is er verdeeldheid over de kwestie. Sommige politieke bondgenoten van de president menen dat het terugdraaien van de heffingen mogelijk helpt om de inflatie te beteugelen. Anderen denken dat het terugdraaien van de regelingen de onderhandelingspositie van de Verenigde Staten verzwakt.

De VS stelden in 2018 invoerrechten in op honderden miljarden dollars aan goederen die China naar de VS exporteerde. Daarna kwamen de landen tot een ‘fase 1’-handelsakkoord en werd afgezien van een nieuwe ronde heffingen. Beijing heeft herhaaldelijk gevraagd aan de VS om de importheffingen af te schaffen.