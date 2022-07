Kabinet staat garant voor 150 miljoen euro bij tekorten in ov

Het kabinet staat volgend jaar voor maximaal 150 miljoen euro garant voor mogelijke tekorten die de openbaarvervoersbedrijven oplopen als er nog steeds minder reizigers zijn dan voor de coronapandemie. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) biedt deze regeling aan de ov-sector aan om meer zekerheid te bieden. Met dit bedrag zijn volgens haar mogelijke verliezen in het somberste scenario in 2023 voor twee derde afgedekt.

Heijnen wijst erop dat niet duidelijk is hoeveel reizigers weer gebruik gaan maken van bus, metro, tram en trein. Er zijn verschillende prognoses over gemaakt die nogal uiteenlopen. De regionale vervoerders en de NS gaan uit van veel minder reizigers dan het Kennisinstituut voor Mobiliteit, dat stelt dat het aantal reizigers weer op het niveau van 2019 uitkomt.

Deze nieuwe regeling is anders dan de vergoeding die het ov de afgelopen jaren vanwege de coronapandemie ontving. Met dat geld kon het openbaar vervoer zijn dienstverlening op peil houden, terwijl er toen door de lockdowns veel minder gebruik van werd gemaakt. De coronabeperkingen zijn opgeheven maar alsnog dreigen er afschalingen, omdat er nog steeds minder reizigers en dus minder inkomsten zijn in 2023.

Heijnen: "Met deze transitieregeling kunnen de treinen, bussen, trams en metro’s volgend jaar blijven rijden. Fors schrappen in de dienstregelingen is voor mij geen optie. We zien dat reizigerspatronen veranderen en dat mensen bijvoorbeeld vaker thuiswerken. De transitieregeling 2023 is bedoeld om de ov-sector te helpen vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het geeft vervoerders zekerheid voor komend jaar. Partijen die van de regeling gebruik willen maken, kunnen zich hiervoor aanmelden."