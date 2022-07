Biden: Hooggerechtshof ‘losgeslagen’ met anti-abortusuitspraak

Biden riep het Congres op om een ​​federale wet goed te keuren die abortusrechten herstelt. Door Democraten geleide staten als Californië, New York en New Jersey hebben dergelijke wetten al. Maar door Republikeinen geleide staten, vooral in het zuiden en Midwesten van het land, voeren wetten door die abortus nagenoeg verbieden. De Democratische Partij heeft echter slechts een minieme meerderheid in de Senaat. Daardoor is aanname van een dergelijke federale wet zeer onwaarschijnlijk.

Biden spoorde vrouwen dan ook aan om in november te stemmen in de tussentijdse parlementsverkiezingen. Een ​​grote Democratische meerderheid in het Congres kan namelijk wel een ​​wet aannemen die het voorheen in Roe vs. Wade vastgelegde recht op abortus herstelt. ‘Dit is de snelste route die beschikbaar is’, zei hij.

Biden wees er ook op dat als Republikeinen de controle overnemen na de tussentijdse verkiezingen, zij vast gaan proberen een landelijk abortusverbod door te voeren. Tegen een dergelijk verbod zal hij hoe dan ook zijn veto uitspreken, waarschuwde hij.