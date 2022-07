Ondernemers: kabinet zet stap in de goede richting met industrie

Het kabinet zet een stap in de goede richting als het gaat om het beoogde industriebeleid. Dat vinden althans ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en FME, in een reactie op de plannen.

In een Kamerbrief kondigde minister Micky Adriaansens van Economische Zaken aan meer geld te willen steken in innovatie en onderzoek. Daarbij speelt het verduurzamen van de industrie een grote rol. Verder mikt het kabinet op verdere digitalisering van productieprocessen en Europese samenwerking.

Voor het stimuleren van technologische innovatie en voor het opleiden en omscholen van mensen maakt het kabinet gebruik van het Nationaal Groeifonds van 20 miljard euro. Het fonds investeert in projecten op het gebied van kennisontwikkeling en onderzoek en innovatie. Daarnaast is nog eens 3 miljard euro beschikbaar voor andere investeringen op maat.

Opsteker

VNO-NCW en MKB Nederland vinden vooral belangrijk dat het kabinet inziet dat de industrie in Nederland goed is en blijft voor 10 tot 15 procent van het bruto binnenlands product. ‘Dat is een opsteker, want dit was lange tijd anders’, zo klinkt het. Volgens de organisaties is het nu zaak dat het beleid uitgevoerd gaat worden.

FME, dat bedrijven in de technologische industrie vertegenwoordigt, is blij dat Den Haag 3 procent van het bruto binnenlands product in innovatie wil stoppen, waarbij kennis en kunde ook vermarkt moeten worden. Om dit te realiseren zal het kabinet wel werk moeten maken van fiscale regelingen, meent de organisatie. Daarnaast moet het voor bedrijven makkelijker worden gemaakt talent uit het buitenland te halen.

Ook is het volgens FME van belang dat, als het geld uit het groeifonds op is, er nog steeds geld voorhanden is. Daarmee moet de sector er zeker van zijn dat het ‘fundament niet onder de voeten wegzakt’, zo klinkt het. FME hoopt daarom ook dat volgende kabinetten verder gaan op deze ingeslagen weg.