ForFarmers wint ruim een vijfde aan beurswaarde in Amsterdam

Het aandeel ForFarmers won bij de kleinere fondsen om precies te zijn 21,1 procent. Het voederbedrijf verwacht dat het resultaat in de eerste jaarhelft licht hoger zal zijn dan in dezelfde periode in 2021. Dat komt vooral door positieve ontwikkelingen in het buitenland. Eerder ging ForFarmers uit van een flinke daling van het resultaat. Vanwege de huidige boerenspanningen in Nederland waagde het bedrijf zich niet aan voorspellingen voor het hele jaar.

In de AEX was vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger met een winst van 3,8 procent. Ook zorgtechnologieconcern Philips kende een goede dag op de beurs. Het aandeel won 3,7 procent. Techinvesteerder Prosus was de sterkste daler met een verlies van 5,5 procent.

ING

ING won 2 procent. De bank heeft 96.000 onlangs uitgegeven creditcards vervangen. Volgens de bank was de terugroepactie uit voorzorg, omdat de kans bestond dat de chip in de creditcard niet goed werkte bij betaal- en pinautomaten.

Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 2,2 procent na omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, zag de opbrengsten in juni met 18,5 procent stijgen op jaarbasis.

Air France-KLM

In de MidKap klom Air France-KLM 1,4 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM liet weten tot eind augustus dagelijks tien tot twintig extra Europese retourvluchten te schrappen vanwege de drukte op Schiphol.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 674,22 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 912,52 punten. De beurs in Frankfurt won 1,3 procent. Parijs won 0,4 procent en Londen 0,1 procent.

Uniper

In Frankfurt zakte Uniper een fractie. Het Duitse energiebedrijf heeft officieel een verzoek ingediend bij de Duitse overheid om met een steunpakket gered te worden. Uniper kampt met grote financiële problemen doordat Moskou de Russische gasleveringen aan Duitsland heeft afgeknepen.

De euro was 1,0183 dollar waard, tegen 1,0165 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 104,25 dollar. Brentolie steeg 2 procent in prijs tot 106,76 dollar per vat.