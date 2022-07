Zelenski brengt bezoek aan frontlinie, reikt medailles uit

Officieren hebben de 44-jarige leider in zijn geboortestad Krivi Rih in de centrale regio Dnipropetrovsk bijgepraat over de militaire stand van zaken, en het wel en wee van de stad, zoals de aanwezigheid van voedsel en medische benodigdheden. De frontlinie ligt op ongeveer 35 kilometer van de industriestad.

In een eerdere fase van de oorlog bezocht Zelenski de steden Charkov en Mykolajiv.