(beeld nd)

Omslag 'De buurtbarbecue' (beeld nd)

Aan de buitenkant kun je niet zien wat mensen bezighoudt, wat voor verdriet en zorgen er zijn. Dat is de boodschap die je kunt halen uit De buurtbarbecue van Gerjanne van Lagen. Negen bewoners van dezelfde straat krijgen een uitnodiging voor een buurtbarbecue in de bus. De man die zijn vrouw verloren heeft bijvoorbeeld, het christelijke gezin, de man met PTSS en het gezin van Sara die zich een ‘domme gans’ voelt ... Bij de buren lijkt het leven beter dan bij henzelf, maar allemaal hebben ze hun eigen lasten te dragen. Van Lagen laat het bijzonder treffend zien. Haar teksten zijn sterk, raken een snaar en maken nieuwsgierig. Als je in dit relatief dunne boekje begint, kun je het niet meer wegleggen zonder dat de gezinnen je blijv..

