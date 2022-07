Keti Koti op 1 juli en de excuses van onder anderen de president van De Nederlandsche Bank voor het slavernijverleden hebben dit onderwerp laten opleven. Radio- en podcastmaker Maartje Duin produceerde over dit thema een prijswinnende achtdelige serie, De plantage van onze voorouders. Wat deze podcast zo interessant maakt, is de persoonlijke insteek. Ze ontdekt dat haar voorouders in 1863 mede-eigenaar waren van suikerplantage Tout Lui Faut in Suriname. Ze gaat op onderzoek uit, krijgt contact met de nazaten van slaven en ontmoet familie Bouva. Met Peggy Bouva reconstrueert ze het verhaal van de plantage. D..

