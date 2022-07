Omslag 'Liedjesbijbel, Dromen over later' (beeld nd)

Twaalf jaar lang elke maand een nieuw kinderlied en vertelling over een Bijbelverhaal. Dat is het doel van het collectief Liedjesbijbel, een initiatief van onder andere schrijver Reinier Sonneveld. In 2019 verscheen bij uitgeverij Vuurbaak de eerste bundel: een boek en cd met 12 liedjes en vertellingen. Onlangs kwam deel 2 uit. De liedjes en verhalen zijn ook te beluisteren via www.liedjesbijbel.nl en Spotify. Het boek is te gebruiken als kinderbijbel. De initiatiefnemers gaan in chronologische volgorde door de bijbel. In deel 2 staan vooral verhalen over Jozef en Mozes. Interessant is dat er na Pesach, het feest van de bevrijding uit Egypte, ..

