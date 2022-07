Ontwikkelaar Next Level Games bracht in 2007 met Mario Strikers Charged een hectische voetbalvariant naar de Wii. Dezelfde ontwikkelaar zit nu aan het roer van de opvolger en weet met Mario Strikers: Battle League Football niet hetzelfde enthousiasme te ontlokken. In Battle League Football speel je met Mario en consorten hectische potjes vijf-tegen-vijf voetbal waarbij alles is toegestaan. Je beukt letterlijk tegenstanders opzij. Indien deze niet in het bezit van de bal zijn, wordt hen een bom, schild of paddenstoel ter compensatie gegeven. Af en toe verschijnt er een elektrisch geladen bal op het speelveld waarmee je met zogenoemde hyper strikes op het goal dubbele punten kan scoren. De game speelt vloeiend en biedt kleurrijk spektakel met soms ietwat te vaak in herhaling tredende cut-scènes. Ook is het lastig om de teams op kleur uit elkaar te houden, helemaal als je je Switch vooral in handheld-mode gebruikt.

De vermakelijkheid komt vooral tot zijn recht met vrienden lokaal of online, maar is verder van korte duur. Speel je dit spel vooral alleen, dan loop je al snel tegen een hoop beperkingen aan. Het solo-gedeelte bestaat uit slechts enkele kleine kampioenschappen zonder veel variëteit in de wedstrijden. Het aantal stadions waaruit gekozen kan worden is zeer beperkt en biedt enkel visueel enige diversiteit. Binnen een uur heb je gezien wat Battle League in huis heeft en zal het je verder ook niet verrassen. Wat hierna rest is het beter worden door veel losse potjes te spelen.

De hoofdmoot van de game is een online-modus die je in staat stelt samen met anderen punten te vergaren voor een gezamenlijke club. Met deze club stijg of daal je na el..

