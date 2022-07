‘Moord voor de avonddienst’

Jaren tachtig vorige eeuw. De anglicaanse pastor Daniël Clement hoedt zijn kleine kudde in het Engelse plaatsje Compton, bijgestaan dan wel tegengewerkt door zijn bijdehante moeder Audrey en zijn twee teckels. Dan lanceert de pastor vanaf de kansel een revolutionair plan: om het kerkgebouw op te stuwen in de vaart der volken moet er een wc komen. Dat leidt tot grote commotie en verdeeldheid in de gemeente. De dames van de bloemenclub zijn mordicus tegen en dat laten ze weten ook. Dan wordt in een van de kerkbanken Anthony Bowness, familie van de plaatselijke lord, De Floures, dood aangetroffen. Hij is vermoord met een snoeischaar. Kort daarop wordt weer iemand omgebracht. Daniël moet alles in het werk stellen om de moorden op te lossen en intussen zijn gemeente bij elkaar te houden.