Supermarkt Boni raamt schade boerenblokkade op ‘enkele tonnen’

Boni heeft in Nederland krap vijftig supermarkten. De keten is goed voor een marktaandeel van 0,75 procent. Omdat het bedrijf maar één distributiecentrum heeft, zijn de gevolgen van de blokkade in Nijkerk volgens Klören groter dan bij andere supermarkten, die over meerdere depots beschikken van waaruit ze winkels beleveren.

Boni benadrukt in een verklaring dat er tot op heden veel aandacht is voor de positie van de boeren. Na vier dagen van blokkades bij het distributiecentrum van Boni is het tijd om aandacht te vragen voor de gevolgen van de blokkades, zo klinkt het. Het optreden van de boeren zou op sommige momenten voor het personeel intimiderend zijn geweest. Ook zijn de autobanden van een van de medewerkers van Boni lekgestoken.

De directie van Boni heeft meermaals laten weten begrip te hebben voor de benarde positie waarin de boeren zich bevinden. ‘Stel je voor dat wij op last van de overheid ineens de helft van onze winkels zouden moeten sluiten’, zo valt te lezen in de verklaring. Tegelijkertijd doet de directie nadrukkelijk geen politieke uitspraken. ‘Wij zijn een supermarktbedrijf en geen politieke organisatie.’