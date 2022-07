Twitter daalt op Wall Street door onzekerheid overname

Twitter werd vrijdag bijna 4 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. The Washington Post meldde dat de overname van het socialmediabedrijf door Tesla-topman Elon Musk ‘ernstig in gevaar’ is. De cijfers die Twitter heeft verstrekt over spamaccounts op de berichtendiensten zouden volgens het team van Musk niet te controleren zijn. Ook is de multimiljardair naar verluidt gestopt met het voeren van gesprekken over de financiering van de deal waarmee ongeveer 44 miljard dollar (43 miljard euro) is gemoeid.