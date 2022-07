Fors meer banen in de Verenigde Staten

De banenaanwas in de Verenigde Staten is ook in juni fors hoger uitgevallen dan voorzien. Volgens de Amerikaanse overheid kwamen er vorige maand 372.000 banen bij, waar in doorsnee rekening gehouden werd met 265.000 nieuwe banen. Het werkloosheidcijfer blijft daarbij stabiel op 3,6 procent.

De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De centralebankenkoepel in de VS gaf eerder aan de inflatie, die op het hoogste niveau in meer dan 40 jaar staat, agressief te willen bestrijden. Een sterke banengroei geeft de centrale bank meer ruimte om de rente snel te blijven verhogen.

Verder werd in het banenrapport gemeld dat het gemiddelde uurloon met 10 cent was gestegen. Dat komt neer op een stijging van 0,3 procent tot 32,08 dollar (31,61 euro). In een jaar tijd stegen de lonen in doorsnee met ruim 5 procent. Het aantal volwassenen dat werk heeft, blijft onveranderd op 62,2 procent van de beroepsbevolking. De Amerikaanse economie kreeg er in de eerste helft van het jaar 2,7 miljoen banen bij. Dat aantal ligt hoger dan in de meeste volledige jaren deze eeuw.