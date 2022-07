Oekraïne vraagt Canada gasturbine Nord Stream niet vrij te geven

Oekraïne heeft Canada opgeroepen een turbine voor de Nord Stream-gaspijplijn niet aan Rusland te overhandigen. Moskou zegt dat die turbine, die door Siemens in Canada wordt onderhouden, essentieel is om gas te blijven leveren aan Duitsland. Rusland schroefde de hoeveelheid gas die het via Nord Stream leverde vorige maand al met 60 procent terug.

De turbine werd voor het ingaan van de sancties naar Canada vervoerd. Daar wordt het apparaat sindsdien vastgehouden omdat in de tussentijd sancties tegen Rusland van kracht zijn geworden. Vanuit Duitsland werd gezinspeeld op een uitzondering op de sancties om te voorkomen dat de gaslevering helemaal stilvalt. Een woordvoerder van de Duitse regering liet vrijdag zelfs weten dat Canada positieve signalen over het leveren van de turbine heeft gegeven.

Oekraïne meent dat het teruggeven van de turbine een schending van de sancties tegen Rusland zou zijn. ‘De sancties verbieden de overdracht van alle apparatuur die met gas te maken heeft’, zei een bron bij het Oekraïense energieministerie tegen persbureau Reuters. ‘Als landen zich niet aan de zelf opgelegde sancties houden, hoe kunnen we dan nog over solidariteit spreken?’

Duitsland is nog altijd voor een groot deel van zijn gasbehoefte afhankelijk van Rusland. Het afknijpen van de gastoevoer via Nord Stream werd door Berlijn dan ook als een politieke keuze van het Kremlin gezien. Door de mindere gastoevoer dreigt in Duitsland gas op rantsoen te gaan. Dat zou grote gevolgen hebben voor met name de industrie in het land.

Overigens gaat de Nord Stream-pijplijn volgende week dicht voor het jaarlijkse onderhoud. De verwachting is dat Duitsland dan zeker enige dagen geen gas krijgt geleverd via de leiding.