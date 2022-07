Omstreden Van Rey wethouder volkshuisvesting en milieu Roermond

Van Rey zal naar alle waarschijnlijkheid komende week woensdag worden geïnstalleerd, na tien jaar geleden te zijn afgetreden als VVD-wethouder wegens toen nog de verdenking van onder meer fraude. Omdat de VVD hem liet vallen, richtte Van Rey met medestanders de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) op.

Van Rey heeft zich in zijn jarenlange positie als wethouder van 1998 tot en met 2012 vooral beziggehouden met bouwen. In oktober 2012 trad hij af na invallen van justitie in zijn woning en het stadhuis op verdenking van fraude. Hij werd eind 2017 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar en daarnaast mocht hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt uitoefenen.

Giften

De oud-wethouder en voormalig senator was schuldig bevonden aan het aannemen van giften van stadgenoot en projectontwikkelaar Piet van Pol en drie andere lokale ondernemers, gedurende een lange periode. Het ging onder meer om buitenlandse reisjes naar voetbalwedstrijden en vastgoedbeurzen.

De vroegere VVD’er werd ook schuldig geacht aan witwassen, stempasfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie over de sollicitatieprocedure van een nieuwe burgemeester van Roermond. De veroordeling bleef ook bij de Hoge Raad in stand. Van Rey was in cassatie gegaan bij de hoogste rechter, omdat hij het niet eens was met de veroordeling.

Verkiezingswinst

Acht jaar lang handhaafden de grote partijen in Roermond een cordon sanitaire rond de LVR, vanwege de verdenking en latere veroordeling van corruptie. Die uitsluiting is sinds de laatste verkiezingen voorbij. De LVR behaalde een forse verkiezingswinst, waarop GroenLinks en VVD eieren voor hun geld kozen en lieten weten alsnog met de LVR in zee te willen gaan.

De LVR wil twee wethouders leveren, de overige coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en VVD, elk één. Aan alle kandidaten is een verklaring omtrent gedrag (VOG) verstrekt voor de functie van wethouder.