Koningspaar: met leedwezen overlijden oud-premier Abe vernomen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben ‘met leedwezen’ vernomen dat Japanse oud-premier Shinzo Abe door een aanslag is overleden. Dat meldt het koninklijk huis vrijdag in een verklaring. De 67-jarige Abe overleed vrijdag na een schietpartij in de westelijke stad Nara.

‘Wij herinneren ons met warmte de goede contacten met hem, zowel tijdens wederzijdse bezoeken als in VN-verband’, schrijven de koning en koningin. ‘Onze gedachten gaan uit naar zijn familie op deze droevige dag.’

De koning en koningin ontmoetten Abe meermaals. Zo troffen ze hem in 2014 tijdens een staatsbezoek aan Japan. Daarnaast waren Willem-Alexander en Máxima in 2019 in het land voor de inhuldiging van keizer Naruhito. Daar was Abe ook bij aanwezig.

Een 41-jarige verdachte is opgepakt voor de moordaanslag. Het is nog onduidelijk waarom hij Abe heeft neergeschoten. Abe was de langstzittende premier van Japan. Hij leidde het land in 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020. De politicus trad beide keren af vanwege gezondheidsproblemen en bleef na zijn tweede vertrek actief binnen zijn partij.