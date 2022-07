Raadslid Moskou krijgt 7 jaar cel wegens kritiek op oorlog

Een gemeenteraadslid in Moskou, Aleksej Goriniov, is overeenkomstig de eis veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor ‘het met opzet verspreiden van valse informatie over de strijdkrachten’. Hij is de eerste gekozen volksvertegenwoordiger van de oppositie tegen het beleid van president Vladimir Poetin en tegen de oorlog in Oekraïne die een celstraf krijgt op grond van een nieuwe wet.

De wet werd in het kader van de oorlog tegen Oekraïne ingevoerd om kritiek op de aanval op het buurland te smoren. De wet verbiedt het met opzet verspreiden van valse informatie die de strijdkrachten ondermijnen en stelt straffen tot vijftien jaar cel in het vooruitzicht. De 60-jarige Goriniov droeg in de rechtszaal een bord waar de vraag op stond geschreven: hebben jullie deze oorlog nog steeds nodig?

Gorinov werd eind april gearresteerd nadat hij een maand eerder op een vergadering kritiek had geuit op de aanval in Oekraïne. Toen het over het organiseren van een kunstevenement voor kinderen in zijn kiesdistrict ging, nam hij het woord en trok het plan in twijfel ‘omdat er elke dag kinderen sterven in Oekraïne’. De vergadering en de uitingen van Gorinov werden op video vastgelegd.

De Russische regering heeft sinds de aanval 24 februari begon meerdere wetten uitgevaardigd die kritiek op de oorlog strafbaar stellen. Enkele dagen geleden is er een wet bijgekomen die celstraffen stelt op onder meer ‘het oproepen om acties te ondernemen tegen de nationale veiligheid’.