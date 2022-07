Japanse verkiezingen gaan door na moord op ex-premier Abe

Premier Fumio Kishida zegt dat er ‘nooit wordt toegegeven aan geweld’ en de verkiezingscampagne daarom zaterdag wordt hervat. Het is volgens hem belangrijk dat vrije en eerlijke verkiezingen worden beschermd en dat de aanslag op Abe geen invloed heeft op het dagelijkse bestuur.

Kishida sprak eerder van een ‘barbaarse daad’ toen hij bekendmaakte dat de toestand Abe zeer kritiek was. ‘Ik bad dat zijn leven zou worden gered, maar ondanks dat kreeg ik te horen dat hij was overleden. Het is echt betreurenswaardig. Ik heb er geen woorden voor. Ik bied mijn oprechte condoleances aan en bid dat zijn ziel in vrede mag rusten’, zei hij geëmotioneerd tegen verslaggevers.