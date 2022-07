Rutte noemt dood Abe zwarte dag voor de Japanse democratie

De moordaanslag op de voormalige Japanse premier Shinzo Abe is ‘een zwarte dag voor de Japanse democratie’, aldus premier Mark Rutte. In de ministerraad is vrijdag stilgestaan bij deze ‘laffe aanslag’, twitterde de minister-president.

‘Ik bewaar de beste herinneringen aan onze samenwerking en vriendschap. Mijn gedachten zijn bij zijn naasten evenals bij de bevolking van Japan’, laat Rutte weten. De Japanse oud-premier werd vrijdag neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in de westelijke stad Nara.

Abe overleed een paar uur later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een 41-jarige verdachte is opgepakt voor de moordaanslag. Het is nog onduidelijk waarom hij Abe heeft neergeschoten.

De 67-jarige Abe was de langstzittende premier van Japan. Hij leidde namens de Liberaal-Democratische Partij het land in 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020.