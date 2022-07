Liander: in meer regio’s knelpunten op elektriciteitsnet

In Amsterdam is één nieuw knelpunt ontstaan, in Slotermeer. Hier is er geen plek meer voor verbruik, zegt Liander in een update over het stroomnet in die regio. De netbeheerder meldt dat congestiemanagement, het verdelen van de ruimte op het elektriciteitsnet, hier niet helpt.

In Flevoland doet Liander in Almere, bij het verdeelstation Stichtse Kant, onderzoek naar congestiemanagement voor verbruik. In Friesland wordt op vier plekken eenzelfde soort onderzoek gedaan, te weten in Marnezijl, Oudehaske, Schiermonnikoog en Workum. Daarbij wordt zowel verbruik als teruglevering aan het net onderzocht.

In Noord-Holland is het net volgeraakt in De Weel. In Heerhugowaard-Noord en Uitgeest bekijkt Liander wat de mogelijkheden zijn voor verbruik.

Liander maakte eerder bekend een test te doen met grote accu’s om de knelpunten op het stroomnet op te lossen. De enorme batterijen van het bedrijf GIGA Storage zorgen voor extra capaciteit door op te laden als het stroomnet niet volledig benut is en de stroom weer vrij te geven als de stroomvraag groter is dan de hoeveelheid die normaal geleverd kan worden.