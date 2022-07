Camper en caravan populairder voor vakantie sinds coronapandemie

Op 1 juli waren er in totaal in Nederland 167.471 kampeerauto’s, een record volgens de BOVAG. Sinds de uitbraak van de coronapandemie steeg het aantal campers met zo’n 30 procent of bijna 40.000 stuks. Het totale aantal caravans en campers komt nu uit op bijna 585.000. Het overgrote merendeel daarvan zijn caravans.

De kampeerauto is vooral in trek onder jongere gebruikers. In het afgelopen jaar kochten bijna 6900 particulieren van 45 jaar of jonger een tweedehands camper, tegenover ruim 4800 in 2019. Dat is een stijging van 43 procent. Het camperbezit bij de consumentengroep van mensen tussen de 18 en 45 jaar steeg de afgelopen 2,5 jaar van 12.000 naar bijna 20.000 campers.

Tweedehands

Wel werden er in de eerste zes maanden van dit jaar minder tweedehands caravans verkocht. In totaal werden er zo’n 7800 verkocht, een daling van ongeveer vijf procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook particulieren onderling verhandelden zo’n 4 procent minder occasions in deze periode, ten opzichte van het jaar ervoor. Tweedehands kampeerauto’s doen het wat dat betreft iets beter, maar ook daar werden licht minder occasions verkocht in de eerste jaarhelft van 2022 tegenover 2021.

Onlineverhandelplek Marktplaats signaleerde eerder ook al een stijging van de vraag naar campers en caravans in de afgelopen maanden. Dat lag volgens het platform aan de chaos op luchthavens in Nederland. Volgens het handelsplatform werd hier het afgelopen half jaar ruim 14 miljoen keer naar gezocht. Dat komt neer op een stijging van 56 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen er nog meerdere coronarestricties golden. ‘Kamperen in eigen land met een camper of caravan is door veel mensen (her)ontdekt en lijkt deze zomer een blijvertje te worden’, aldus Marktplaats.