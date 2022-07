Beijing ziet na kritiek af van vaccinatieplicht op drukke plekken

Beijing ziet toch af van het plan om in de stad op drukbezochte plekken zoals bibliotheken, bioscopen en sportscholen alleen tegen Covid-19 gevaccineerde mensen toe te laten. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat de vaccinatieplicht vanaf maandag in zou gaan. De beslissing hier nu toch van af te zien werd genomen na een storm van onlinekritiek.

Het plan was een opvallende stap in China, waar de centrale regering aandringt op vrijwillige vaccinatie. Donderdagavond meldde staatsmedium Beijing Daily dat het stadsbestuur er toch van afziet. Inwoners van de stad zouden gewoon openbare gelegenheden kunnen bezoeken na een controle van hun lichaamstemperatuur en als ze een negatieve coronatest van minder dan 72 uur kunnen laten zien.

‘De maatregel was gewoon belachelijk’, zei een ongevaccineerde theaterbezoeker tegen persbureau Reuters. Een ongevaccineerde advocaat uit Beijing stelde op sociale media dat hij het gevoel had dat zijn rechten als burger door de vaccinatieplicht werden geschonden. De advocaat had de autoriteiten gevraagd het interne besluitvormingsproces openbaar te maken.