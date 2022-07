Bijna duizend brandbestrijders ingezet tegen bosbrand Cevennen

Circa 950 brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in de streek van de Cevennen. De brand die donderdag ongeveer 165 kilometer ten zuidwesten van Lyon is uitgebroken, heeft al 620 hectare in de as gelegd. Honderd bewoners van de getroffen streek moesten worden geëvacueerd en in het plaatsje Bordezac moeten de bewoners tot nader order in hun huis blijven en de wegen zijn er afgesloten voor het gewone verkeer.