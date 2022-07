Aanhouding voor bedreiging minister Van der Wal in tekst op truck

Van der Wal deed aangifte vanwege die tekst. Naast bedreiging is de man ook opruiing ten laste gelegd. Hij is inmiddels vrijgelaten en moet later voor de rechter verschijnen.

‘Rondom de boerenprotesten spelen de emoties soms hoog op’, stelt de politie in een verklaring. ‘Maar er is een grens. Als meningen en actievoeren omslaan in bedreigingen, dan wordt er opgetreden.’