Brits ministerie van Defensie: Rusland richt pijlen op Siversk

Volgens het ministerie is het zeer waarschijnlijk dat Rusland het materieel gaat concentreren in de richting van Siversk. De Russische troepen gaan vermoedelijk eerst even pauzeren om op krachten te komen, voordat het een nieuw offensief start in de Oost-Oekraïense regio Donetsk, aldus het ministerie.

‘Er is een reële mogelijkheid dat het onmiddellijke tactische doel van Rusland Siversk zal zijn, aangezien de Russische troepen proberen op te rukken richting het meest waarschijnlijke operationele doel, het stedelijke gebied van Slovjansk-Kramatorsk’, aldus het ministerie op Twitter.