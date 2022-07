Randstad daalt op Damrak na adviesverlaging, ForFarmers stijgt

De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke banengroei geeft de centrale bank meer ruimte om de rente agressief te blijven verhogen. Naar verwachting zijn er in de VS in juni zo’n 250.000 banen bijgekomen. Dat is minder dan de 390.000 nieuwe banen in mei.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 670,40 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 903,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,2 procent.

Adviesverlaging

Randstad zakte 2,5 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO Oddo BHF en was daarmee de grootste daler in de AEX. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgde met een min van 2 procent. Zorgtechnologieconcern Philips ging aan kop met een winst van 0,8 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 0,7 procent na omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, zag de opbrengsten in juni met 18,5 procent stijgen op jaarbasis. Ten opzichte van mei daalde de omzet echter met ruim 5 procent.

Vluchten schrappen

In de MidKap daalde Air France-KLM 0,4 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM liet weten tot eind augustus dagelijks 10 tot 20 extra Europese retourvluchten te schrappen vanwege de drukte op Schiphol.

ForFarmers dikte bijna 14 procent aan. Het veevoerbedrijf verwacht dat het resultaat in de eerste jaarhelft licht hoger zal zijn dan in dezelfde periode in 2021. Dat komt vooral door positieve ontwikkelingen in het buitenland. Eerder ging ForFarmers uit van een flinke daling van het resultaat. Vanwege het onzekere politieke klimaat in Nederland met betrekking tot de agrarische sector geeft het bedrijf geen verwachting voor de rest van het jaar.

In Frankfurt zakte Uniper 5 procent. De Duitse overheid zou naar verluidt een belang van 30 procent willen nemen in het noodlijdende energiebedrijf. Uniper kampt met grote financiële problemen doordat Moskou de Russische gasleveringen aan Duitsland heeft afgeknepen.

De euro was 1,0158 dollar waard, tegen 1,0165 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 102,11 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 104,75 dollar per vat.