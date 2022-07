Verkoop elektrische auto’s flink toegenomen

De verkoop van elektrische auto’s lag in de eerste zes maanden van dit jaar fors hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Er was sprake van een toename van 82,9 procent, melden brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG. Bijna een op de vijf nieuwe auto’s was tot en met juni dit jaar volledig elektrisch. Vorig jaar was dat zo’n een op de tien.