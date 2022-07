Russische minister Lavrov verlaat G20-conferentie voortijdig

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov verlaat de tweedaagse conferentie van buitenlandministers van de G20-landen in Indonesië voortijdig. Hij gaat niet naar sessies die zijn gepland voor vrijdagmiddag, en slaat eveneens het officiële diner op vrijdagavond over, heeft zijn ministerie bevestigd.

‘Lavrov houdt nog steeds bilaterale gesprekken, waarna hij de pers te woord zal staan en zal vertrekken’, aldus een woordvoerder van het Russische ministerie. Lavrov verliet de vergaderzaal volgens bronnen in de delegatie direct na het houden van een toespraak.

Waarom Lavrov besloot eerder te vertrekken, is niet exact duidelijk. De Russische minister hekelde vrijdag de benadering van westerse landen bij de G20. ‘Onze westerse partners proberen gesprekken over mondiale economische problemen te vermijden. Vanaf het moment dat zij praten, beginnen ze koortsachtig kritiek te leveren op Rusland over de situatie in Oekraïne, en noemen ze ons agressors en bezetters.’

Overlegorgaan

Gastland en de huidige voorzitter van de G20 Indonesië gaf eerder geen gehoor aan oproepen van westerse mogendheden om Rusland uit te zonderen van de bijeenkomst op Bali, als een reactie op de oorlog in Oekraïne. Volgens Jakarta is de G20 een financieel-economisch overlegorgaan en geen plek voor het beslechten van internationale politieke conflicten.

Bij zijn aankomst eerder op de dag werd Lavrov beleefd maar gereserveerd begroet door zijn Indonesische collega Retno Marsudi. Op de achtergrond klonk echter geroep van omstanders die Rusland opriepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Zo stelden twee Duitse journalisten vragen over het stoppen van de oorlog.

Aan het begin van de bijeenkomst riep gastvrouw Marsudi dringend op een einde te maken aan de Russische oorlog in Oekraïne. ‘Het is onze verantwoordelijkheid de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. En bruggen te bouwen, geen muren’, zei ze. Marsudi zei in haar openingstoespraak dat de aanwezigen de bijeenkomst moeten gebruiken om vertrouwen op te bouwen en vrede een kans te geven. Ze riep op tot samenwerking tussen staten bij het oplossen van problemen. ‘Wereldwijde uitdagingen vragen om mondiale oplossingen’, aldus Marsudi.