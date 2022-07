Ook voorzitter failliet bloedtestbedrijf Theranos pleegde fraude

Oud-voorzitter Ramesh ‘Sunny’ Balwani van techbedrijf Theranos, dat bloedtests uit wilde voeren met slechts een paar druppels bloed, is schuldig bevonden aan fraude. Een jury in San Jose acht hem schuldig aan alle aanklachten tegen hem. Balwani leidde Theranos samen met topvrouw Elizabeth Holmes en had ook een relatie met haar. De twee verdoezelden het feit dat de machines van Theranos niet goed werkten.