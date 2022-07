Winst Japanse beurs omlaag na neerschieten voormalig premier Abe

Op de Japanse beurs is vrijdag direct gereageerd op het neerschieten van de voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe. De dagwinst van de toonaangevende hoofdindex Nikkei liep direct terug nadat het nieuws naar buiten kwam. De koers van de Japanse yen ging daarentegen onmiddellijk omhoog, omdat beleggers in de munt een soort veilige haven zien om snel even wat geld weg te zetten.

De Nikkei noteerde tegen het einde van de handelsdag een plus van 0,6 procent. Eerder op de dag stond de index er nog duidelijk beter voor. De Japanse yen steeg op dagbasis daarnaast 0,3 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Kort na de aanslag op Abe was duidelijk het opveren van de koers te zien.

Abe vertoont volgens lokale media geen tekenen van leven meer, nadat hij vrijdag werd neergeschoten toen hij een speech hield tijdens een politiek evenement in de stad Nara, in het westen van Japan. De schutter, een man van in de veertig, zou inmiddels zijn aangehouden. De Japanse regering heeft bevestigd dat Abe is neergeschoten, maar zegt dat over zijn toestand niets bekend is.

De algehele stemming op de beurzen in Azië bleef wel positief. In Zuid-Korea noteerde de belangrijkste graadmeter tussentijds bijvoorbeeld ruim 1 procent hoger, terwijl er in Hongkong een plus van 0,2 procent op de borden stond. Daarmee volgden beleggers in Azië het sentiment op Wall Street, waar de aandelenbeurzen donderdag met flinke koerswinsten de handel uitgingen.

Het komt vaker voor dat een nationale munt na een grote gebeurtenis flink in waarde stijgt. Donderdag ging de koers van het Britse pond nog omhoog toen bekend werd dat premier Boris Johnson opstapt. ‘De valutamarkt is opgelucht dat Johnson eindelijk ontslag neemt, een deel van de politieke onzekerheid wegneemt die in het pond was ingeprijsd en de weg vrijmaakt voor een nieuwe premier’, aldus een analist van de firma Interactive Investor toen.