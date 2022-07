FNV eist miljoenen van minister om werkdruk in jeugdbescherming

Mensen die als jeugdbeschermer werken, hebben gemiddeld twee keer meer cliënten dan verantwoord is. Dat stelt vakbond FNV op basis van een rondvraag onder ruim vierhonderd jeugdbeschermers. De bond eist dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op korte termijn 400 miljoen euro uittrekt om nieuwe mensen aan te trekken in de sector. ‘Gaat de minister niet vóór 19 augustus 17.00 uur in op alle eisen dan dreigen acties’, aldus FNV.