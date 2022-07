Media: geen teken van leven neergeschoten Japanse ex-premier Abe

De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe vertoont volgens lokale media geen tekenen van leven meer nadat hij vrijdag werd neergeschoten toen hij een speech hield tijdens een politiek evenement in de stad Nara, in het westen van Japan. Volgens Japanse media zou de schutter, een man van in de veertig jaar, zijn aangehouden.

Abe hield een toespraak tijdens een bijeenkomst voorafgaande aan de Senaatsverkiezingen die zondag worden gehouden, toen er volgens de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo schoten te horen waren. De 67-jarige Abe zakte in elkaar en bloedde uit zijn nek, vertelde een bron van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) aan het persbureau Jiji.

Volgens Kyodo News en NHK is Abe naar het ziekenhuis gebracht en lijkt hij ‘een hartstilstand’ te hebben. Die term wordt in Japan vaak gebruikt als een patiënt lijkt te zijn overleden. De Japanse regering heeft bevestigd dat Abe is neergeschoten, maar zegt dat over zijn toestand niets bekend is.

Verschillende lokale media meldden dat de politicus van achteren lijkt te zijn neergeschoten. Hij zou zijn geraakt in zijn linkerborst en in zijn nek.

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, heeft laten weten ‘bedroeft en geschokt’ te zijn door het neerschieten van Abe. ‘Abe is een uitstekende leider van Japan en een onwrikbare bondgenoot van de Verenigde Staten geweest. De Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk bidden voor het welzijn van Abe, zijn familie en de mensen in Japan.’

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan vanwege gezondheidsproblemen af te treden.