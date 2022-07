Oekraïne: doden en gewonden door Russische aanvallen

Door Russische beschietingen in het oosten van Oekraïne zijn donderdag verschillende mensen gedood en gewond geraakt, melden de Oekraïense autoriteiten. Drie mensen kwamen om in de regio Charkov, vijf anderen raakten gewond. ‘De vijand is stiekem en richt zich op woonwijken en de civiele infrastructuur’, zei een regionale commandant.

In Kramatorsk en Avdiivka in de Oost-Oekraïense regio Donetsk stierven twee mensen en raakten volgens de autoriteiten acht mensen gewond. De regionale gouverneur Pavlo Kirilenko zei dat de Russen alleen burgerdoelen hebben getroffen. Volgens pro-Russische separatisten in Donetsk zijn tijdens Oekraïense aanvallen een dode en elf gewonden gevallen. Alle berichten kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Moskou focust zich nu op de oostelijke Donbas-regio en heeft de afgelopen dagen zich vooral gericht op de regio Donetsk nu Loehansk bijna geheel in Russische handen is. Gouverneur Sergej Gaidai van Loehansk zegt dat de gevechten daar in de buitenste districten echter voortduren, zelfs na de recente val van de laatste grote stad (Lisitsjansk) in de regio.