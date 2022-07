Bergkamp: we moeten nooit accepteren dat Kamerlid wordt bedreigd

‘Ondertussen gaan we hoe dan ook door met ons werk. Dat hoort in onze weerbare democratie.’

Het was een turbulent politiek jaar, zei Bergkamp. ‘Tijd om op adem te komen was er nauwelijks.’ Corona, de oorlog in Oekraïne, de gestegen energieprijzen, de gasproblematiek in Groningen, de nog steeds voortdurende problemen met toeslagen en de lange formatie. Ze noemde het voorbije parlementaire jaar ‘de perfecte storm’, en een periode ‘waarbij alles wat tegen kan zitten ook daadwerkelijk tegenzit en die gebeurtenissen elkaar ook nog eens versterken’.

Ook memoreerde ze de debatten over de grenzen van de omgangsvormen in de Kamer. Een stevig en scherp debat ‘waarin de uitersten worden uitvergroot’, is ‘onmisbaar voor een gezond democratisch proces’, maar er zijn grenzen. Daarover is de Kamer het afgelopen parlementaire jaar ook met elkaar in gesprek gegaan. ‘Laten we tijdens de perfecte storm in ieder geval de samenwerking blijven vinden. Misschien gaat-ie dan een keer liggen.’