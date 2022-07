Nederlanders reisden in 2021 minder door coronacrisis

Nederlanders reisden ook in 2021 veel minder door coronacrisis. Het aantal kilometers kelderde begin 2020 en was ook vorig jaar nog lager dan voor de pandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zomer van vorig jaar leken de cijfers weer langzaam terug te keren naar de situatie van 2019, maar met het herinvoeren van de coronamaatregelen in november 2021 daalden deze weer.

Het aantal gereisde kilometers in 2020 daalde door de coronamaatregelen met iets meer dan 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar gingen we weer iets meer reizen en steeg het aantal met ongeveer 11 procent. Ondanks de stijging vorig jaar, staat het nog steeds in contrast met 2019 toen we zo’n 21 procent meer kilometers per jaar reisden. Al eerder is uit onderzoek gebleken dat Nederlanders vorig jaar minder hebben gereisd door de coronacrisis, maar niet eerder ging het om zo’n grote steekproef met tienduizenden respondenten.

Opvallend is dat mensen sinds 2019 steeds meer zijn gaan lopen. Vorig jaar legden we zo’n anderhalf keer meer kilometers te voet af dan voor de pandemie. Ook ging men veel vaker recreatief op pad om te wandelen of om te toeren met bijvoorbeeld de motor of fiets. Ondanks deze toename is er in totaal juist veel minder gebruik gemaakt van de auto, fiets en het openbaar vervoer.

