Tweede Kamer wil ook kleinschalige opvang asielzoekers

De opvang van asielzoekers staat zwaar onder druk. Gemeenten die wel opvang willen realiseren ervaren steeds meer druk, stelde CU-Kamerlid Don Ceder in zijn motie. Vaak zien inwoners de komst van een groot asielzoekerscentrum niet zitten. Daardoor wordt het draagvlak voor lokale asielopvang minder. ‘Dit komt de asielopgave niet ten goede.’

Het COA is geen voorstander van kleinschalige opvang, zo zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in eerdere Kamerdebatten over de opvang van asielzoekers. Op locaties waar bijvoorbeeld vijftig asielzoekers worden opgevangen, is verhoudingsgewijs meer personeel nodig dan op locaties waar plek is voor 200 asielzoekers, verduidelijkte Van der Burg woensdag in een Kamerdebat. ‘In beginsel kan het, maar het personele component is voor het COA het punt.’

De Kamer vindt dat het kabinet en het COA samen de interne capaciteit van COA zo moet organiseren, dat kleinschalig aanbod wel kan worden gerealiseerd.