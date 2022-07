Hoge onderscheiding Biden voor Biles, Rapinoe en wijlen McCain

President Joe Biden heeft onder anderen turnster Simone Biles, voetbalster Megan Rapinoe en wijlen senator John McCain geëerd met de Medal of Freedom, de hoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Biles en Rapinoe waren onder de zeventien uitverkoren bij wie de president de medaille in het Witte Huis omhing. De in 2018 overleden McCain kreeg zijn onderscheiding postuum.

Biles is de succesvolste Amerikaanse turnster ooit, met in totaal 32 op de Olympische Spelen en op wereldkampioenschappen gewonnen medailles. Zij verwierf wereldwijd sympathie toen ze tijdens de laatste spelen in Tokio openhartig was over haar mentale gezondheid.

Rapinoe won olympisch goud in 2012 met het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam, waarmee ze ook tweemaal wereldkampioen werd. Rapinoe is buiten het veld een vooraanstaand pleitbezorger voor gendergelijkheid en voerde het voortouw toen het vrouwenteam naar de rechter stapte om dezelfde financiële beloning te ontvangen van de Amerikaanse voetbalbond als de mannen krijgen. Rapinoe ontving haar medaille in een wit colbert met de initialen ‘BG’ geborduurd op de revers, een knipoog naar basketbalster Brittney Griner, die sinds februari in Rusland wordt vastgehouden wegens drugsbezit.

McCain trad met zijn postume onderscheiding in de voetsporen van onder anderen Steve Jobs van Apple en Elvis Presley. Over de Republikeinse presidentskandidaat van 2008 sprak Biden enkele lovende woorden waarmee hij ook zichzelf een schouderklopje gaf. ‘Ik ben de man die John (McCain) aanmoedigde om zich kandidaat te stellen’, zei Biden. ‘Ik wist wat een ongelooflijke moed, intellect en geweten hij had.’