Wall Street stevig in de plus, GameStop uitblinker

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke koerswinsten gesloten. De angst voor een economische recessie door sterke renteverhogingen van de Federal Reserve werd verder naar de achtergrond verdrongen. De winkelketen voor computerspelletjes GameStop was een opvallende stijger op Wall Street na goedkeuring voor een aandelensplitsing. Ook werd vast uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag naar buiten komt.