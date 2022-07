Kabinet komt later dan beloofd met conclusies over wietproef

Het gaat het kabinet niet lukken om in 2024 conclusies te verbinden aan het wietexperiment. De proef begint later dan gepland en daardoor loopt ook de evaluatie vertraging op. Zonder de evaluatie wil het kabinet geen conclusies trekken, schrijven de ministers van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Het was aanvankelijk de bedoeling om dit jaar nog te beginnen met het experiment rond de zogenoemde gesloten coffeeshopketen. Daaruit moet blijken of gelegaliseerde teelt, distributie en verkoop van cannabis mogelijk is, en zo ja: op welke manier. In het coalitieakkoord stond dat in 2024 conclusies getrokken moeten worden over het effect van de gesloten keten op de criminaliteit, volksgezondheid en preventie van drugsgebruik. Dat zal niet lukken omdat in maart duidelijk is geworden dat de proef pas in de loop van volgend jaar van start zal gaan.

De ministers zeggen dat ze zullen proberen om in 2024 wel vast enige informatie aan het parlement te sturen. Een onderzoeksteam gaat in gesprek met de betrokkenen, onder wie de telers, klanten, omwonenden en lokale overheden. Ook worden andere onderzoeken en gesprekken met de betrokkenen bekeken.

Het kabinet hoopt wat globale bevindingen te kunnen delen. Geprobeerd zal worden ‘een kwalitatief beeld te schetsen van de percepties over de werking van de gesloten keten op de korte termijn’, aldus de brief. Het gaat dan bijvoorbeeld om de praktische problemen waar de telers tegenaan gelopen zijn en de ervaringen van de deelnemende gemeenten. De beloofde ‘algeheel conclusieve uitspraken’ blijven echter voorlopig uit. Wanneer die conclusies wel naar buiten gebracht worden, blijft in de brief onduidelijk en kunnen de ministeries van VWS en JenV desgevraagd ook niet zeggen.