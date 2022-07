Boris Johnson belooft ‘demissionaire’ terughoudendheid

De als partijleider afgetreden Britse Conservatieve premier Boris Johnson heeft beloofd zich niet in belangrijke zaken te mengen zolang hij als demissionair eerste minister in functie is. Zowel partijgenoten als oppositieleiders vreesden dat de mediagenieke Johnson zich niets zou aantrekken van de politieke nederlaag waarmee zijn eigen partij hem tot opstappen dwong. Ze vreesden dat hij de Britse regering verder beslissend zou blijven aanvoeren. Maar Johnson weerspreekt dat.

Hij blijft premier in het Britse stelsel, waar er niet automatisch nieuwe verkiezingen zijn als de regering valt. De nieuwe leider van de partij wordt de nieuwe premier. Johnson heeft daarom donderdag na zijn aftreden uitdrukkelijk beklemtoond dat hij de belangrijkste begrotingsbeslissingen overlaat aan zijn opvolger. De regeringsploeg waarmee hij nu verder regeert, had al gedreigd in te grijpen als hij zijn boekje te buiten zou gaan.

Johnson zei dat hij geen belangrijke beleidswijzigingen meer nastreeft. ‘Alle belangrijke beslissingen zijn aan de volgende premier.’ Wie dat wordt is een ander probleem. De partij wil hoe dan ook geen verkiezingen uit vrees voor een nederlaag en moet snel met een nieuwe leider komen. Het is op dit moment niet duidelijk of dat in een paar weken of een paar maanden geregeld kan worden. Het hangt vooral af van het aantal kandidaten dat zich ter selectie aandient: hoe minder, hoe sneller de machtswisseling.