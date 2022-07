Geïrriteerde Kamer debatteert later verder over klokkenluider NPO

De Tweede Kamer praat pas later weer verder over een klokkenluider bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) die informatie had over topsalarissen, aangezien het kabinet eerst het onderzoek daarover wil afwachten. Kamerleden besloten dat nu verder debatteren over de kwestie geen zin heeft. Na de zomer komt het debat waarschijnlijk weer op de agenda.

De klokkenluider zou in contact zijn gebracht met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Marjan Hammersma. Die had toen een privérelatie met toenmalig NPO-baas Shula Rijxman. Had de klokkenluider dit geweten, dan was diegene nooit naar het ministerie gestapt met meldingen over te hoge salarissen bij de publieke omroep, aldus BNR eerder. Volgens de klokkenluider zouden presentatoren bij de publieke omroep meer verdienen dan wettelijk toegestaan. Rijxman is inmiddels wethouder voor D66 in Amsterdam.

Momenteel doet de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek naar de gang van zaken bij het ministerie. In afwachting van de onderzoeksresultaten vroeg Kamerlid Martin Bosma (PVV) een debat aan met minister Robbert Dijkgraaf (OCW) en staatssecretaris Gunay Uslu (Media). Tot irritatie van de aanwezige fracties konden de bewindspersonen maar weinig vragen beantwoorden. Dijkgraaf gaf aan dat het belangrijk is dat er onderzoek wordt gedaan naar de melding, maar dat hij niet wil vooruitlopen op de onderzoeksuitkomsten.

Belangenverstrengeling

De discussie in de Kamer werd bovendien breder getrokken, naar belangenverstrengeling bij de NPO in het algemeen. Zo meldde BNR woensdag dat Rijxman niet alleen een relatie had gehad met de OCW-topambtenaar, maar ook een privévakantie in 2017 samen met toenmalig demissionair staatssecretaris Sander Dekker (Cultuur en Media) niet had gemeld. "De Staat en de omroep lagen lepeltje-lepeltje in een hotelbed", zei PVV'er Martin Bosma over de relatie die Rijxman had. "De bestuurlijke klasse bestaat toch niet uit volkomen halvegaren?" vroeg SP-Kamerlid Peter Kwint zich af over het niet melden van haar vakantie met Dekker.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) meldde donderdag breed onderzoek te gaan doen naar de processen bij de NPO die belangenverstrengeling of de schijn daarvan moeten voorkomen. Het CvdM gaat bijvoorbeeld kijken naar de persoonlijke en werkrelaties binnen de NPO. Rijxman gaf daarop aan het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.